Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году

Власти Тайваня анонсировали план, в соответствии с которым остров должен добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Согласно одному из пунктов плана все новые скутеры и пассажирские автомобили, продаваемые на острове, к 2040 году должны быть электрическими или работать на водороде.

План анонсирован Национальным советом по развитию Тайваня (NDC) в ходе пресс-конференции 30 марта, в которой приняли участие представители экономических, технологических и природоохранных ведомств. Вновь подтвердились цели по продвижению электрического транспорта. В 2018 году тайваньские власти уже пообещали запретить бензиновые скутеры и другой транспорт с ДВС к 2035 и 2040 году соответственно, но позже острову пришлось отказаться от своих целей, по слухам, из-за давления со стороны продавцов транспортных средств. Поставленная цель по переводу на электрические модели всех автобусных городских линий к 2030 году в целом выполняется.

В рамках обновлённого плана все новые скутеры и пассажирские автомобили должны работать на электрической тяге или водороде к 2040 году. Вместо полного запрета транспорта с ДВС на его использование планируется поднять налоги, параллельно предлагая субсидии покупателям электромобилей и совершенствуя соответствующую инфраструктуру. Ожидается, что рост электропотребления на острове в среднем будет расти на 2±0,5 % ежегодно.

К 2050 году местные власти планируют получать 60-70 % электричества из возобновляемых источников, 9-12 % из водородных источников энергии, 20-27 % от электростанций на ископаемом топливе со специальными фильтрами и ещё 1 % - от гидроэлектростанций. Если в 2021 году остров импортировал 97,4 % энергоносителей, то к 2050 году эта доля должна упасть ниже 50 %.

На проекты, связанные с подобным энергетическим переходом будет выделено порядка $31,4 млрд, включая расходы на возобновляемую и водородную энергетику, строительство электросетей и энергохранилищ, электрификацию транспорта и снижение вредных выбросов. Частные инвестиции в солнечную энергетику и строительство прибрежных ветроэлектростанций составят $103,7 млрд, а проекты по энергосбережению - более $6,9 млрд.

Для того, чтобы ускорить переход на безопасную энергетику при выпуске электроники, власти помогут заводам усовершенствовать технологии производства, внедрив систему управления энергией стандарта ISO 50001 и поощряя использование альтернатив фторсодержащим газам, крайне негативно влияющим на окружающую среду. Будет принят и ряд других мер по «озеленению» промышленности для того, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2050 году.