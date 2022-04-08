Финансовые новости
- |
- 08.04.22
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Черногория объявила о введении санкций против России
18:04 08.04.2022 |
Черногория в пятницу ввела санкции против России из-за военного вторжения в Украину.
Об этом сообщил вице-премьер Дритан Абазович, пишет "Европейская правда".
"Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины", - написал Абазович в Twitter, не сообщив детали санкций.
Черногория является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС, при этом Россия является крупным инвестором в стране, и многие богатые россияне имеют там недвижимость или яхты.
В четверг Черногория объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ в связи с нарушением дипломатических норм.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Черногория объявила о введении санкций против России
|Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300
|Британия отправит Украине бронемашины «Mastiff» - министр обороны
|Международные инвесторы вывели рекордные $15 млрд из китайских облигаций в марте
|Пятый пакет санкций запретил россиянам и белорусам держать депозиты в европейских криптокошельках
Это интересно
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ
|Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb