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В ЕС заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро
16:24 08.04.2022 |
Правительства стран Европейского Союза заморозили около 30 млрд евро активов, связанных с олигархами и другими лицами, находящимися под санкциями ЕС, с начала российского вторжения в Украину. Но информацию подали только половина стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еврокомиссия заявила, что государства проинформировали исполнительную власть ЕС о замороженных активах на сумму 29,5 млрд евро, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.
Кроме того, по данным Комиссии, было заблокировано около 196 млрд евро транзакций.
При этом только около половины из 27 стран ЕС до сих пор сообщили о мерах, принятых ими для замораживания активов.
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