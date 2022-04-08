В ЕС заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро

Правительства стран Европейского Союза заморозили около 30 млрд евро активов, связанных с олигархами и другими лицами, находящимися под санкциями ЕС, с начала российского вторжения в Украину. Но информацию подали только половина стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссия заявила, что государства проинформировали исполнительную власть ЕС о замороженных активах на сумму 29,5 млрд евро, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Кроме того, по данным Комиссии, было заблокировано около 196 млрд евро транзакций.

При этом только около половины из 27 стран ЕС до сих пор сообщили о мерах, принятых ими для замораживания активов.