Япония решила выслать из страны восемь российских дипломатов - СМИ

Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД Японии.

"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", - отмечает телеканал.

В свою очередь агентство Bloomberg уточняет, что посол РФ в Токио был вызван в МИД Японии, где ему сообщили о высылке дипломатов.

Как сообщалось, премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции позднее в пятницу объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля.

На этой неделе некоторые европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.

