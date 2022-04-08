Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Великобритания в пятницу добавила в санкционный список дочерей Владимира Путина - Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, а также и дочь Сергея Лаврова - Екатерину Винокурову. Им запрещен въезд на территорию страны, а все активы подлежат заморозке, сообщается на сайте британского правительства.

"Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, одновременно нанося ущерб российской экономике в масштабах, которых Россия не видела со времен распада Советского Союза", - прокомментировала эти санкции министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Британия стала второй после США страной мира, которая ввела санкции против дочерей Путина. Соединенные Штаты сделали это 6 апреля.

После этого Кремль впервые официально признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - это дочери российского президента.