Великобритания намерена развивать атомную и ветряную энергетику, сообщает агентство Bloomberg.

Стратегия энергетической безопасности премьер-министра Бориса Джонсона, представленная в четверг, нацелена на увеличение установленных мощностей АЭС в три раза к 2050 году и ускоряет планы по установке новых морских ветряных электростанций (ВЭС) в этом десятилетии. Документ также включает более амбициозные цели в отношении водорода, солнечной энергетики и меры по стимулированию нефтегазовых проектов в Северном море.

"Это снизит нашу зависимость от источников энергии, подверженных волатильности мировых цен, которые мы не можем контролировать, поэтому мы сможем обеспечить большую энергетическую самодостаточность", - сказал Джонсон. Это позволит снизить счета потребителей за электричество, отметил он.

Однако документ был сразу же подвергнут критике со стороны климатических групп и оппозиционных политиков за то, что он не может снизить цены на энергоносители, а также за недостаточные меры для стимулирования ВЭС на земле, солнечной энергии и повышения энергоэффективности.

Стратегия Джонсона "не сократит счета, не обеспечит энергетическую независимость и не решит климатический кризис", заявил главный представитель оппозиционной Лейбористской партии по вопросам изменения климата Эд Милибэнд.

Стремительно растущие счета за электроэнергию в Великобритании привели к сильнейшему ухудшению уровня жизни людей за многие десятилетия, в результате чего миллионы британцев оказались за чертой бедности. Секретарь по делам бизнеса Кваси Квартенг сказал, что обнародованная в четверг стратегия не поможет снизить счета еще три-четыре года, и что Великобритания по-прежнему зависит от мировых цен на газ.

Исследовательская группа по изменению климата E3G заявила, что слишком много внимания уделяется долгосрочным программам по атомной энергетике, добыче нефти и газа на шельфе и водороду.

"В центре внимания должны были быть быстрые меры по повышению энергетической безопасности страны, - сказала старший советник E3G Джульет Филлипс. - Вместо этого делается акцент на технологиях, которые будут реализованы только в далеком будущем, правительство не смогло уловить момент и не смогло уловить настроение нации".

В рамках объявленной стратегии планируется, в частности, довести мощности АЭС до 24 ГВт к 2050 году по сравнению с 8 ГВт в 2020 году, получать 95% электроэнергии из низкоуглеродных источников к 2030 году, довести мощность прибрежных ВЭС до 50 ГВт к 2030 году (по сравнению с прежней целью в 40 ГВт) с примерно 14 ГВт в настоящее время. Помимо этого на осень запланирован новый раунд продажи лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

Новый план предполагает, что через 30 лет атомная энергетика будет обеспечивать 25% потребностей страны в электричестве по сравнению с 16% в настоящее время. Кроме того, министры создадут правительственный орган под названием "Великая британская ядерная энергетика" (Great British Nuclear) для продвижения новых проектов и учредит Фонд поддержки атомной энергетики (Nuclear Enabling Fund) в размере $120 млн фунтов стерлингов.