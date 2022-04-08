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Верховным судьей США впервые стала афроамериканка
08:58 08.04.2022 |
Сенат Конгресса США голосами 53 законодателей (50 демократов, 3 республиканца) против 47 утвердил 51-летнюю афроамериканку Кетанджи Браун Джексон в должности члена Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщила в четверг, 7 апреля, вице-президент США Камала Харрис.
Джексон станет первой чернокожей женщиной в составе высшей судебной инстанции Соединенных Штатов. Ей предстоит сменить 83-летнего Стивена Брайера, который уйдет в отставку этим летом.
Кетанджи Браун Джексон и президент США Джо Байден, наблюдавшие за голосованием из Белого дома, обнялись, когда стало известно об утверждении.
"Великий день для Америки"
В зале заседаний Сената раздались аплодисменты. Пресс-секретарь американского президента Дженнифер Псаки на брифинге отметила, что Белый дом считает произошедшее "в значительной степени историческим" событием.
"Как и многие из вас, я не могу не испытывать чувство гордости, радость от того, что эта достойная, высококвалифицированная чернокожая женщина будет членом Верховного суда страны", - написала в Twitter бывшая первая леди Мишель Обама.
"Это великий день для Америки и внушающий гордость момент нашей истории", - в свою очередь отметил экс-президент США Барак Обама.
Республиканцы критикуют Джексон за активизм и крайне левую позицию
В адрес Джексон звучали и слова критики, в основном со стороны членов Республиканской партии, недовольных ее активизмом, который, по их мнению, недопустим для судей. Республиканцы также обвиняют ее в поддержке крайне левых взглядов.
Ранее Кетанджи Браун Джексон занимала должность члена апелляционного суда в столичном округе Колумбия. К присяге в качестве верховного судьи она будет приведена позднее. О готовности поддержать представительницу чернокожего населения страны в качестве кандидата на эту должность президент Байден говорил еще во время предвыборной кампании.
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