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Страны G7 запрещают инвестиции «в ключевые секторы» экономики России
08:40 08.04.2022 |
Страны "большой семерки" (G7) вводят новые санкции против России. Они затронут, в том числе, "ключевые секторы российской экономики", госучреждения, которые выступают ее "основным драйверами", и военно-промышленный комплекс РФ.
Как отмечается в заявлении стран-членов G7, санкции в отношении российского ВПК должны будут способствовать разрушению потенциала российских вооруженных сил. Среди секторов, на которые распространятся ограничения, выделен энергетический. "Мы рассматриваем новые инвестиции в экономику Российской Федерации как несовместимые с нашими интересами в сфере безопасности и нашим стремлением завершить эту войну", - отмечается в заявлении.
Страны G7 также пообещали расширить экспортные ограничения, касающиеся товаров и услуг, продолжить отключение российских банков "от глобальной финансовой системы" и ввести новые санкции в отношении представителей российских элит и членов их семей.
ЕС готовится ввести санкции против российской энергетической отрасли
Накануне Великобритания объявила о заморозке российских активов на сумму 350 миллиардов долларов (321 миллиард евро) в связи с продолжающейся войной РФ против Украины. Как отметили в Лондоне, России больше недоступны "более 60 процентов валютных резервов в размере 604 миллиардов долларов".
Тем временем Евросоюз готовится ввести санкции против российской энергетической отрасли. В апреле Еврокомиссия предложила запретить импорт угля из РФ на сумму 4 миллиарда евро в год, а также ввоз древесины, цемента и алкогольных напитков.
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