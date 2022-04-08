США внесли алмазного гиганта «Алроса» в санкционные списки

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение министерства финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций. - Ред.) включило в ограничительный список российское госпредприятие "Алроса", занимавшее ведущие позиции в России (до 90% мощностей) и в мире по объему добычи алмазов. Это следует из заявления, размещенного в четверг, 7 апреля, на сайте департамента казначейства (Минфина) США.

В свою очередь Госдепартамент США внес в черный список российскую Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), а также "ее дочерние предприятия и членов совета директоров".

Данный шаг блокирует доступ этих компаний к американской финансовой системе.

Сделки с "Алроса" необходимо завершить до 7 мая

В американском Минфине отметили, что новые ограничения призваны лишить РФ "дополнительных источников поддержки и доходов" для ведения войны против Украины. США постановили, что все сделки с "Алроса" необходимо завершить до 7 мая.

По данным AP, в 2021 году доход корпорации превышал 4,2 млрд долларов (3,8 млрд евро). Алмазы по стоимости экспорта входят в десятку крупнейших неэнергетических товаров России, уточнило агентство.

В общей сложности под ограничения подпали восемь россиян, включая гендиректора компании ОСК Алексея Рахманова, и 29 организаций из РФ, полный список опубликован на сайте Минфина США.

Санкции в отношении трех российских авиакомпаний

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз 6 апреля говорил, что администрация президента Джо Байдена планирует запретить сделки с российской Объединенной авиастроительной корпорацией, в уставный капитал которой входят акции холдинга "Сухой".

Ранее, 7 апреля, власти США закрыли экспорт для трех российских авиакомпаний. Под санкции подпали "Аэрофлот", Utair и Azur Air, отмечалось в заявлении американского министерства торговли.