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Шольц затягивает с поставками немецких танков Украине - СМИ
08:22 08.04.2022 |
Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны нескольких других должностных лиц, откладывает окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине высококачественные танки для войны против России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.
План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков.
Решение по этому вопросу изначально ожидалось на этой неделе. Но сейчас все находится во взвешенном состоянии, поскольку канцлер социал-демократов - к разочарованию его партнеров по правительственной коалиции - утверждает, что Германии следует сначала достичь общей позиции с западными союзниками по этому вопросу, прежде чем поставлять такое тяжелое военное оборудование.
"Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" - сказал Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.
Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не представили никакой конкретики по поставкам танков.
Ранее немецкие чиновники исключали доставку более сложной западной военной техники, например танки, в Киев, утверждая, что на обучение украинских солдат пользоваться ею понадобятся недели или месяцы.
Но поскольку появилось понимание, что война, вероятно, будет продолжаться дольше, чиновники говорят, что начали рассматривать вопросы поставок, которые Украина могла бы использовать на более позднем этапе.
В то время как чешское правительство, как сообщается, уже прислало Украине танки советских времен и бронетранспортеры, идентичные моделям, которые уже использует украинская армия, немецкие танки знаменуют новый уровень западного тяжелого вооружения в войне.
Германия рассматривает возможность отправки легких танков Marder - бронетехники, оснащенной противотанковыми ракетами. Немецкая оборонная компания Rheinmetall сообщила, что может предоставить 100 таких танков, стоящих сейчас на территории фирмы.
Политики также обсуждают, сможет ли Берлин аналогичным образом поставлять Украине тяжелые боевые танки мирового класса Leopard. "У Rheinmetall, как сообщается, есть не только Marder, но и более тяжелое оружие", - сказал глава европейского комитета Бундестага Антон Хофрейтер из партии "Зеленые".
Напомним, Великобритания может прислать Украине бронированную технику, о дальнейшей поддержке должны быть объявлены в ближайшие дни.
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