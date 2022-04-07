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США ввели экспортные санкции против трех российских авиакомпаний
22:58 07.04.2022 |
Власти США закрывают экспорт для трех российских авиакомпаний. Под санкции попали "Аэрофлот", Utair и Azur Air. Об этом говорится в заявлении американского министерства торговли, обнародованном в четверг, 7 апреля.
Авиакомпании, попавшие под санкции, лишаются права участвовать в сделках по экспорту и реэкспорту компонентов, произведенных в США. Попавшие под санкции авиакомпании со временем не смогут продолжать выполнять международные и внутренние рейсы, поскольку они "отрезаны от международной поддержки и американских запасных частей и сопутствующих услуг, необходимых им для обслуживания и поддержки своего флота", заявил помощник министра торговли Мэтью Аксельрод.
Глава американского Минторга Джина Раймондо подчеркнула, что "компании, которые решат пренебречь правилами экспортного контроля, особенно те, кто сделают это в интересах Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, ощутят на себе всю силу правоприменения" ведомства.
"Аэрофлот", Azur Air и Utair продолжали эксплуатировать самолеты, на которые ранее были наложены ограничения, отмечается в пресс-релизе. Меры в отношении перевозчиков будут действовать в течение 180 дней и могут быть продлены.
Санкции США против Сбербанка и Альфа-банка
Накануне Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций против России из-за преступлений в украинском городе Буча, в которых обвиняют военных РФ. Под штрафные меры подпадают, в числе прочих, Сбербанк и Альфа-банк, а также правящая российская элита.
До этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели против России многочисленные санкции из-за агрессии в Украине. Штрафные меры направлены против российской финансовой системы, технологического сектора, а также политических деятелей и олигархов, которые считаются соратниками Путина.
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