Конгресс США окончательно одобрил эмбарго на энергоносители из РФ

Конгресс США проголосовал за ужесточение санкций против РФ, поддержав эмбарго на российские энергоносители и лишение России статуса торгового партнера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сенат единогласно проголосовал за решение об отмене постоянных нормальных торговых отношений как для России, так и для ее близкого союзника Беларуси. Вскоре после этого он также единогласно поддержал энергетическое эмбарго.

После одобрения Сенатом закон был направлен в Палату представителей, которая быстро приняла торговое мероприятие 420 голосами против 3, а энергетическое эмбарго - 413 против 9.

Президент Джо Байден поддерживает эти мероприятия и подпишет их, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Торговый законопроект открывает путь администрации Байдена повысить пошлины на импорт из России и Белоруссии. Энергетическая мера вводит в действие предварительный указ Байдена о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля.

"Этот пакет имеет целью задействовать все инструменты экономического давления на (президента России) Владимира Путина и его сторонников-олигархов. Путинская Россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, существовавшего после окончания Второй мировой войны", - заявил глава финансового комитета Сената Рон Уайден.