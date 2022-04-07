В ФРГ стало больше сторонников ужесточения санкций против России

На фоне продолжающейся войны России против Украины у жителей Германии выросли опасения, связанные с перспективой ухудшения экономической ситуации в стране. Вместе с тем в ФРГ за прошедший месяц увеличилась и доля тех, кто считает реакцию правительства на вторжение РФ в соседнее государство недостаточно жесткой. Это следует из обнародованных 7 апреля результатов опроса ARD-DeutschlandTREND, проведенного институтом infratest dimap по заказу немецкого общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

На сегодня три четверти населения Германии (76%) опасаются, что в стране могут возникнуть проблемы со снабжением газом и электроэнергией, следует из данных исследования, имеющихся в распоряжении DW. Для сравнения: в марте подобные опасения разделяли 66% участников аналогичного опроса. 80% полагают также, что в Германии на фоне войны в Украине может ухудшиться и общая экономическая ситуация. Прирост этой группы граждан оказался по сравнению с опросом месячной давности самым существенным, составив 16 процентных пунктов.

Между тем доля жителей ФРГ, считающих реакцию германского правительства на войну РФ в Украине недостаточно жесткой, выросла с марта на 18 процентных пунктов. По результатам опроса infratest dimap, эту позицию разделяют 45% респондентов. Для сравнения: доля тех, кто расценивает курс Берлина как соразмерный, за тот же период сократилась на 16 процентных пунктов - до 37%. "Чрезмерной" реакцию кабинета канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) на происходящее в Украине считают 11% респондентов. В прошлом месяце таковых было 14%.

Сторонники каких партий выступают за санкции против РФ

Если анализировать мнения сторонников той или иной партии, представленной в бундестаге, видно, что процент выступающих за более жесткие меры в отношении России выше всего среди избирателей оппозиционного блока ХДС/ХСС и входящей в правящую коалицию партии "зеленых" (53% и 50% соответственно), а ниже всего - среди тех, кто поддерживает правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (25%).

Единства по этому вопросу нет у сторонников правящих партий - СДПГ, СвДП и "зеленых". Среди них доля тех, кто считает реакцию правительства ФРГ на вторжение РФ достаточной, примерна равна доле выступающих за ужесточение санкций.

Что думают немцы о эмбарго на газ из России

Социологи выяснили и отношение немцев к перспективе введения эмбарго на закупки энергоносителей из России. Ряды тех, кто одобрил бы подобный энергетический бойкот, с марта выросли в Германии с 44% до 50%. При этом респонденты, высказавшиеся в пользу такой меры, согласны мириться с более высокими ценами на электроэнергию или ее нехваткой. Доля тех, кто не одобряет отказ от закупок энергоносителей у России, сократилась за прошедший месяц на 3 процентных пункта, однако остается по-прежнему высокой: так считают 42% опрошенных.

Что касается сторонников правящих партий, то в этом вопросе их мнения разделились. Среди избирателей "зеленых" за бойкот российского газа выступает 71% участников опроса (24% - против). Среди сторонников социал-демократов это соотношение выглядит следующим образом: 56% "за" и 36% - "против". А среди электората Свободной демократической партии противников эмбарго и вовсе больше, чем его сторонников: 41% против 55%.

В стане оппозиции мнения также разделились. Среди сторонников блока ХДС/ХСС 55% опрошенных выступают за эмбарго и 40% - против. В лагере симпатизирующих АдГ таких респондентов 16% и 77% соответственно.

Как компенсировать потери при отказе от российского газа?

Давая оценку мерам, которые обсуждаются в Германии, когда речь заходит о компенсации последствий возможного отказа от российского газа, большинство немцев (87%) сходятся во мнении, что правильным решением стало бы более активное использование альтернативных источников энергии.

Идею увеличения импорта нефти и газа из Катара и Саудовской Аравии поддерживают 58% опрошенных (30% против). Временное введение ограничения скорости на автобанах одобряют 57% респондентов (38% против). Пересмотр сроков вывода из эксплуатации германских АЭС поддерживают 53% участников опроса (38% против этого). Меньше всего сторонников у закупки сжиженного газа из США, добываемого методом фрекинга: 41%. Против этой меры высказались 45% опрошенных.