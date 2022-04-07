Глава МИД Австралии объявила о санкциях против 67 россиян - СМИ

Глава МИД Австралии Марис Пейн в четверг заявила о введении санкций против 67 россиян в связи с военной агрессией России в Украине.

"Сегодня я объявляю о дальнейших санкциях - против 67 человек из российской элиты и олигархов", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные по прибытии на встречу глав МИД стран - членов НАТО и ее партнеров.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте австралийского МИД, сообщается, что под санкции, в частности, попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, а также вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В санкционные списки включен заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

Кроме того, под санкции попал депутат Верховной Рады Украины IX созыва Олег Волошин.

В документе отмечается, что, таким образом, Австралия в общей сложности ввела санкции уже в отношении около 600 физических и юридических лиц в связи с войной РФ против Украины.