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АНАЛИТИКА

Глава Минфина США предупредила Китай о санкциях в случае обострения обстановки вокруг Тайваня

08:32 07.04.2022 |

Мир

 

Соединенные Штаты готовы использовать инструменты санкций против Пекина в случае попыток решения тайваньской проблемы силовыми методами, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Безусловно. Я верю, что мы показали свои возможности. В случае с Россией мы угрожали серьезными последствиями - мы вызвали (в России - ИФ) серьезные последствия. И я думаю, что не надо сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях", - сказала она на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса в ответ на соответствующий вопрос одного из законодателей.

Как сообщалось, Йеллен также заявила, что Россию следует исключить из G20, предупредив, что США могут пойти на бойкот некоторых встреч группы, если на них будут присутствовать российские представители.

Она сказала, что администрация Байдена хотела бы отстранить Россию от активного участия в крупных международных институтах.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, согласна с ним, что Россия теперь не может как обычно присутствовать в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и я информировала своих коллег в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сообщила Йеллен.

Индонезия в этом году председательствует в G20.

В то же время министр признала, что маловероятно исключение России из Международного валютного фонда, учитывая существующие правила.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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