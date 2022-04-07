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В США предъявлены обвинения российскому олигарху Константину Малофееву
08:19 07.04.2022 |
Министерство юстиции США предъявило обвинения российскому олигарху Константину Малофееву. Основатель телеканала "Царьград" обвиняется в обходе санкций, введенных против него США после российского вторжения в Украинув 2014 году, сообщил глава американского Минюста Меррик Гарланд в среду, 6 апреля.
По словам Гарланда, его ведомство "идентифицировало Малофеева как одного из основных источников финансирования сепаратистов в Крыму и так называемой "Донецкой народной республике" и ввело против него санкции, однако Малофеев попытался уклониться от них, используя сообщников, чтобы тайно приобретать и управлять медиа-компаниями в Европе".
Гарланд также сообщил, что в рамках следственных действий конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счете в одном из американских банков. Эти деньги, по словам главы Минюста, являются средствами, полученными в результате нарушения Малофеевым санкционного режима.
Санкции против российских олигархов
На фоне российской агрессии в Украине США и их международные партнеры ужесточают штрафные меры против сторонников Кремля. 4 апреля власти Испании по запросу США конфисковали яхту российского олигарха Виктора Вексельберга на Мальорке. Миллиардер Вексельберг является одним из богатейших людей в России. Он находится в санкционном списке США с 2018 года из-за связей с президентом России Владимиром Путиным.
Меррик Гарланд также сообщил, что следственным органам СЩА удалось разгромить сеть ботов, которая контролировалась российской военной разведкой ГРУ. По его словам, Кремль недавно использовал аналогичную сеть для нападения на цели в Украине. Новая выявленная сеть была отключена во избежание причинения вреда, отметил Гарланд.
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