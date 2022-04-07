Бельгия заморозила трансакции из РФ на $215 млрд и активы россиян на $3 млрд

С начала действия экономических санкций против России Бельгия заблокировала финансовые операции на сумму 196,4 млрд евро или $215 млрд и российские активы на 2,7 млрд евро или $3 млрд. Об этом сообщает министерство финансов Бельгии, передает Financial Times.

В министерстве отметили, что высокая сумма связана с тем, что в Бельгии находится компания Euroclear, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами.

Кроме того, Swift, международная банковская система обмена сообщениями, которая разорвала связи с семью российскими банками в рамках режима санкций, также базируется в Бельгии.

В дополнение к заблокированным трансакциям Бельгия заморозила активы 877 лиц и 62 организаций из России, которые фигурируют в европейском санкционном списке.

С момента введения санкций бельгийские таможенники также обыскали 23 191 контейнер в портах. В результате этих обысков были выявлены нарушения прав на 3 контейнера с предметами роскоши.

Кроме того, 1000 роскошных автомобилей находятся в порту Зебрюгге, ожидая проверки.