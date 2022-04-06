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Финская железная дорога снова прекращает грузовые перевозки в Россию
21:01 06.04.2022 |
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group прекращает грузовые перевозки в Россию и из России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"6 апреля 2022 года Совет директоров VR Group принял решение о контролируемом прекращении восточных грузовых перевозок. По этому решению VR Transpoint, отвечающий за грузовые перевозки, составит план сокращения трафика.
Сокращение трафика будет производиться таким образом, чтобы учитывать потребности безопасности поставки Финляндии", - заявили в компании.
Санкции ЕС сейчас не препятствуют железнодорожному сообщению союза с Россией, поэтому контракты на грузоперевозки VR должны быть расторгнуты в порядке, указанном в документах, и должны согласовываться с клиентами.
Компания стремится сократить грузопоток как можно быстрее, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.
"С тех пор как началась война, компания работала над общей оценкой, которая учитывает различные заинтересованные стороны и безопасность поставок. Сейчас оценка в этом плане завершена. Подготовка этого решения была длительным и сложным процессом", - заявил Топи Симола, исполняющий обязанности президента и генеральный директор VR Group.
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