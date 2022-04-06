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США не будут участвовать во встречах G20 с россиянами
20:19 06.04.2022 |
Соединенные Штаты не будут участвовать во встречах "Большой двадцатки", в которых участвует Россия.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, Йеллен сказала, что она разъяснила эту позицию другим министрам финансов в группе.
"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов с Россией не может быть дел как обычно. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала министр.
Байден во время визита в Брюссель в марте заявил, что Россию следует исключить из G20, но для официального оформления этого шага необходимо согласие других стран-членов.
Следующий саммит лидеров G20 намечен на ноябрь в Индонезии. Перед саммитом еще состоятся министерские встречи.
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