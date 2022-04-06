Тайвань ужесточил экспортные ограничения в отношении России

Правительство Тайваня сегодня заявило об ужесточении ограничений в отношении экспорта товаров в Россию, что стало ответом республики на на зверства российской военщины в Буче. Власти уточнили список не подлежащих вывозу в РФ товаров, потому как они могут использоваться в военных целях.

Тайвань присоединился к новым санкциям, которые ввели страны Запада, хотя это скорее символический шаг, поскольку прямая торговля между двумя странами, как уточнило агентство Reuters, уже была сведена к минимуму. Теперь любые местные компании, намеревающиеся наладить поставки товаров из списка в Россию, должны будут получать отдельное разрешение.

В общей сложности список включает 57 «контролируемых товаров» двойного применения, которые могут использоваться при производстве гражданской и военной продукции. В список входят, в частности, оборудование для производства полупроводниковых компонентов, а также лазерные и навигационные системы.

Министерство экономики Тайваня опубликовало отдельное заявление в котором «призвало промышленность соблюдать законы экспортного контроля, проводить комплексную проверку перед вывозом товаров и не допускать поставок продукции из "российского экспортного списка", которая может использоваться для передачи оружия в Россию без разрешения».

Ранее аналогичные ограничительные меры предприняла Южная Корея, запретившая поставлять в Россию и Беларусь 57 «нестратегических» товаров.