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Китай избегает покупки российской нефти по новым контрактам
16:03 06.04.2022 |
Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы избегают новых контрактов на покупку дешевой российской нефти, остерегаясь ужесточения западных санкций против России. Об этом сообщили шесть участников рынка, передает Reuters.
Отмечается, что госкомпания Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem остались в стороне от покупки российских грузов нефти с поставкой в мае.
"Госпредприятия проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", - цитирует издание один из источников.
Unipec, торговое подразделение Sinopec, в последние недели предупреждала свои команды о рисках работы с российской нефтью.
"Идея и тон ясны - контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли", - сообщил один из источников, проинформированный о встречах Unipec.
Еще один нефтеперерабатывающий завод, который регулярно перерабатывает российскую нефть, получил от Unipec указание найти замену для поддержания нормальной работы.
Источники ожидают, что китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок.
Россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти - половину этого объема по Восточно-Сибирскому трубопроводу и трубопроводу Атасу-Алашанькоу, а остальную часть - танкерами из своих черноморских, балтийских и дальневосточных портов.
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