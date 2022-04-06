Великобритания замораживает российские активы на 350 млрд долларов

Власти Великобритании замораживают российские активы на сумму 350 миллиардов долларов (321 миллиард евро) в связи с продолжающейся войной России против Украины. Официальное заявление в этой связи будет сделано до конца недели, сообщила в среду, 6 апреля, глава британского МИД Лиз Трасс в ходе визита в Польшу.

По ее словам, режиму в Москве больше недоступны "более 60 процентов валютных резервов в размере 604 миллиардов долларов". Трасс подчеркнула, что "скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру". "Но мы можем и должны сделать больше", - заявила она, призвав запретить российским кораблям заходить в западные порты и "согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа".

Кроме того, глава МИД Великобритании призвала партнеров по НАТО и "большой семерке" ввести ограничения в отношении отраслей промышленности, пополняющие военную казну президента РФ Владимира Путина. В этой связи она упомянула золотодобычу.

Евросоюз готовится ввести санкции против российской энергетической отрасли

Между тем ЕС впервые может ввести санкциив отношении российского энергетического сектора. Еврокомиссия накануне предложила запретить импорт угля из России, развязавшей полномасштабную войну против Украины, на сумму 4 миллиарда евро в год, а также ввоз древесины, цемента и алкогольных напитков.

6 апреля глава брюссельского ведомства Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила о намеченном расширении санкций и еще большем ограничении политических и экономических возможностей Кремля. "И это не последние наши санкции", - подчеркнула она, указав на военные преступления, в которых обвиняются российские подразделения, покинувшие Киевскую область.