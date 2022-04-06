Южная Корея намерена продлить срок эксплуатации старых атомных электростанций

На фоне назревающего в мире энергетического кризиса корейский концерн Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), являющийся оператором 21 южнокорейской АЭС, инициировал процедуру продления срока работы станции Kori Nuclear Power Plant Unit 2. Изначально станция должна была закончить работу с апреля следующего года. С приходом нового правительства в стране предусмотрен ряд сервисных мер для увеличения жизненного цикла уже действующих станций.

Указанная АЭС введена в эксплуатацию ещё в 1983 году. 4 апреля 2022 года KHNP представила Комиссии по ядерной безопасности Республики Корея доклад о вопросах безопасности, связанных с возможным продлением срока работы станции. Комиссия проверит доклад, после чего KHNP подаст заявку на проведение необходимых мероприятий. Если проект получит одобрение комиссии, а также Корейского института ядерной безопасности, АЭС можно будет эксплуатировать до 2033 года.

На данный момент в Южной Корее действуют 24 атомных станции, 10 из которых должны закончить работу в 2030 году или раньше. В декабре 2020 года местное Министерство торговли, промышленности и энергетики решило не продлевать срок их эксплуатации. Судя по всему, решение будет аннулировано при новом правительстве в новых обстоятельствах.

Примечательно, что президент республики Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) в конце февраля заявил о том, что атомная энергетика останется в стране главным источником энергии в ближайшие 60 лет.