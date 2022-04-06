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Президент ПАСЕ намекает, что из Совета Европы могут исключить не только Россию, но и Турцию
12:00 06.04.2022 |
Изгнание России из Совета Европы было беспрецедентным шагом, но президент ПАСЕ Тини Кокс говорит, что это может повториться.
Об этом он заявил в интервью "Европейской правде" в среду.
Кокс рассказал, как длилась дискуссия между органами Совета Европы по этому поводу и кто был противником исключения, и заверил, что это действительно жесткое решение - подобных ему органы Совета Европы еще не принимали.
По его словам, теперь в Совете Европы есть возможность и процедура наказания любого члена, совершившего "грубое нарушение Устава", впрочем, остается под вопросом, что такое нарушение.
"С войной уже ясно: теперь любое государство, которое начнет военную агрессию против другого члена СЕ, потеряет свое место в организации", - пояснил он.
"Другой красной линией наверняка будет отказ выполнять чувствительные решения Европейского суда по правам человека... Мы имеем подобную историю с Турцией, против которой есть два решения - относительно курдского политика Демирташа и правозащитника Кавалы. Оба они, как считает ЕСПЧ, незаконно остаются в тюрьме. Турция приближается к красной линии, потому что если вы не хотите выполнять решение Суда, то неясно, зачем вам быть членом Совета Европы", - предупредил Тини Кокс.
Он добавил, что подобная процедура запускалась по Азербайджану, но тот пошел на уступки и выпустил из тюрьмы оппозиционера Ильгара Мамедова.
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