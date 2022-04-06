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14 российских яхт не покинут Нидерланды из-за санкций
11:55 06.04.2022 |
14 роскошных яхт не смогут покинуть Нидерланды из-за санкций против России.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны в письме Палате представителей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Речь идет о строящихся двенадцати яхтах, в том числе суперъяхтах более 35 метров, и о двух яхтах на техническом обслуживании. Суда не имеют права покидать страну из-за санкций против России.
"Мы отмечаем, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают, несмотря на серьезные последствия санкций", - прокомментировал Нанетт ван Схелве, генеральный директор таможенной службы.
Глава МИД сообщил, что сейчас из-за санкций заморожены активы на сумму 516 миллионов евро и заблокированы транзакции на сумму 155 миллионов евро.
Таможня также проверяет грузовые отправления в Россию и Белоруссию. Среди прочего осмотрено 30 000 контейнеров.
В Нидерландах постепенно идет реализация санкций. Бывший министр Стеф Блок был назначен в понедельник координатором соблюдения санкций.
Как сообщалось, УП обнаружила в Европе яхты российских олигархов.
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