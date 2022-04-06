Промышленники ФРГ поддерживают санкционный курс против РФ

Немецкая индустрия поддерживает санкционный курс правительства ФРГ и ЕС в отношении России, сообщает в среду, 6 апреля, агентство dpa. "Зверства в Буче требуют решительного и недвусмысленного ответа со стороны Запада", - заявил Зигфрид Руссвурм (Sigfried Russwurm), руководитель Федерального объединения немецкой промышленности BDI.

По словам Руссвурма, полное общеевропейское эмбарго на российский уголь выходит далеко за рамки сокращения поставок угля из РФ, которое компании уже осуществили. "Реализация (этого решения - Ред.) не проста и имеет свою цену, но на фоне эскалации насилия решение более чем обоснованное", - подчеркнул глава BDI.

В то же время Руссвурм считает, что полный отказ от поставок российского газа, дефицит которого другие поставщики не смогут быстро восполнить, стал бы "огромным стресс-тестом для ЕС". Правительство ФРГ также отвергает эмбарго на импорт российского газа и предупреждает о серьезном ущербе для экономики.

После потрясших мир кадров массовых убийств мирных жителей в пригородах Киева Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций в отношении РФ.Он предусматривает в том числе запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год. Кроме того, немецкие политики активно обсуждают возможность немедленного эмбарго на поставки энергоносителей из России. Однако сейчас правительство Германии придерживается позиции, что не стоит идти на такой шаг из опасений последствий для экономики и общества.

Косвенное финансирование войны

По оценкам брюссельского аналитического центра Брейгеля, страны ЕС ежедневно выплачивают около 380 млн евро за российский газ и около 360 млн евро за нефть. Критики настаивают, что таким образом Брюссель косвенно участвует в финансировании войны, которую Россия ведет в Украине.



