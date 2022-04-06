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ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права
09:32 06.04.2022 |
ЕС готовится впервые применить свой механизм верховенства права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien) объявила во вторник, 5 апреля, о принятии мер против Венгрии в связи с нарушением принципов правового государства. Механизм позволяет сократить выплаты стране из бюджета Евросоюза.
"Речь идет о коррупции", - заявила Урсула фон дер Ляйен, продемонстрировав депутатам Европарламента письмо Еврокомиссии властям Венгрии. Брюссель обвиняет правительство Виктора Орбана в том, что оно позволяет фондам ЕС "утекать по темным каналам". Глава Еврокомиссии не стала подробно говорить о содержании письма Будапешту.
В правительстве Венгрии в ответ заявили, что Брюссель совершает ошибку. Руководитель канцелярии премьер-министра Гергель Гуляш призвал Еврокомиссию "не наказывать венгерских избирателей за то, что они не выразили мнение, соответствующее вкусам Брюсселя, на воскресных выборах, на которых явно победила правящая партия". Партия Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", правящая страной уже 12 лет, 3 апреля победила на парламентских выборах в Венгрии.
Сокращение финансирования ЕС
Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений принципа верховенства закона. Польша и Венгрия, опасаясь, что этот инструмент может быть применен против них, в марте 2021 года подали иски против механизма верховенства права в суд в Люксембурге. корректного расходования. Однако суд отклонил эти иски.
Критики венгерского премьера упрекают его в том, что за время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии COVID-19 , поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.
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