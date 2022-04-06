ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права

09:32 06.04.2022 |

Мир

 

ЕС готовится впервые применить свой механизм верховенства права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien) объявила во вторник, 5 апреля, о принятии мер против Венгрии в связи с нарушением принципов правового государства. Механизм позволяет сократить выплаты стране из бюджета Евросоюза.

"Речь идет о коррупции", - заявила Урсула фон дер Ляйен, продемонстрировав депутатам Европарламента письмо Еврокомиссии властям Венгрии. Брюссель обвиняет правительство Виктора Орбана в том, что оно позволяет фондам ЕС "утекать по темным каналам". Глава Еврокомиссии не стала подробно говорить о содержании письма Будапешту.

В правительстве Венгрии в ответ заявили, что Брюссель совершает ошибку. Руководитель канцелярии премьер-министра Гергель Гуляш призвал Еврокомиссию "не наказывать венгерских избирателей за то, что они не выразили мнение, соответствующее вкусам Брюсселя, на воскресных выборах, на которых явно победила правящая партия". Партия Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", правящая страной уже 12 лет, 3 апреля победила на парламентских выборах в Венгрии.

Сокращение финансирования ЕС

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений принципа верховенства закона. Польша и Венгрия, опасаясь, что этот инструмент может быть применен против них, в марте 2021 года подали иски против механизма верховенства права в суд в Люксембурге. корректного расходования. Однако суд отклонил эти иски.

Критики венгерского премьера упрекают его в том, что за время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии COVID-19 , поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:56 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.04.2022

08:19 Стоимость золота умеренно падает за счёт доходности гособлигаций США

08:15 Доллар 6 апреля держится около 2-летнего максимума после комментариев главы ФРС

07:58 Азиатские акции падают 6 апреля, доходность по облигациям растет после ястребиных комментариев ФРС

07:47 Американские фондовые индексы 5 апреля закрылись снижением

05.04 Минфин разместил военные облигации на 5,6 миллиарда гривен

05.04 JPMorgan пересматривает отношения с клиентами в сырьевом секторе после инцидента на LME - СМИ

05.04 ПриватБанк закрывает программу Бонус+

05.04 Фондовые биржи АТР 5 апреля закрылись ростом вслед за индексами Уолл-стрит

05.04 За март на кассах магазинов украинцы получили с платежных карт около 3,8 млрд гривен, - НБУ

05.04 Курс евро корректируется к доллару 5 апреля, но все еще выглядит слабо

05.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.04.22

05.04 НБУ сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям

05.04 НБУ ожидает решения европейских центробанков об открытии своп-линий и ведет переговоры с ФРС

05.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.04.22

• дальше…

09:54 Новая Зеландия усиливает санкции и вводит тарифы на российский импорт

09:47 Польша построит «сухой порт» для экспорта украинской аграрной продукции

09:37 Промышленники ФРГ поддерживают санкционный курс против РФ

09:32 ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права

09:24 Великобритания, США и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

09:14 Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн

09:10 Португалия высылает 10 сотрудников посольства России

09:06 России не хватает чипов для карточек своей платежной системы Мир: просит у Китая

08:55 Запад заморозил 60% российских резервов, но страну питает энергоимпорт ЕС

08:47 Канада расширила список подсанкционных олигархов РФ

08:43 Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро

08:36 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире

08:31 Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматическое оружие и гранатометы

08:28 США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины

05.04 Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты

• дальше…

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

28.03 В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко

27.03 Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

26.03 В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

25.03 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

24.03 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

23.03 Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

• дальше…

08:31 Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматическое оружие и гранатометы

08:28 США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины

05.04 Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты

05.04 ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и ​​другое

05.04 Болгария, вероятно, начнет отправлять военную помощь Украине

05.04 В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины

04.04 После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России

04.04 Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны

03.04 Британский премьер хочет обеспечить Украину оружием для защиты с моря - СМИ

03.04 Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский

03.04 Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия

02.04 Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров

02.04 США будут работать с союзниками для передачи Украине советских танков – СМИ

02.04 США выделят еще 300 млн долларов на военную помощь Украине

01.04 США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN

• дальше…

08:36 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире

05.04 Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета

05.04 Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии

05.04 Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb

05.04 Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter

04.04 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

04.04 Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД

04.04 Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России

04.04 В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности

04.04 Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей

04.04 Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?

03.04 Apple разрешила Netflix и Spotify принимать оплату в обход App Store

03.04 Телевизоры Samsung станут новой игровой платформой, но придётся подождать. Запуск Samsung Gaming Hub снова перенесли

03.04 В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году

02.04 Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно