Великобритания, США и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

Великобритания, США и Австралия во вторник, 5 апреля, договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 5 апреля, на сайте правительства Великобритании.

Как следует из заявления, страны начнут новое трехстороннее сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и способов противодействия ему, а также расширят обмен информацией и углубят сотрудничество в области оборонных инноваций. "В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения", - отмечается в пресс-релизе.

У США и Австралии уже есть программа гиперзвукового оружия под названием SCIFiRE. Британские официальные лица заявили, что, хотя Великобритания не присоединится к этой программе на данный момент, три страны будут вместе работать над исследованиями и разработками в этой области, чтобы расширить свои возможности.

США провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC

Ранее 5 апреля США сообщили о новых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как сообщает CNN, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC прошли еще в середине марта, то есть спустя несколько дней после применения Россией гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе войны в Украине. Однако, по сведениям американской медиакомпании, эта информация не распространялась, чтобы избежать напряжения в отношениях с Россией.