Португалия высылает 10 сотрудников посольства России

Министерство иностранных дел Португалии объявило персонами нон грата 10 сотрудников посольства России в Лиссабоне, деятельность которых противоречит национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда".

В МИД был вызван российский посол, которому было заявлено, что ни один из этих 10 человек не является профессиональным дипломатом и что у них будет две недели, чтобы покинуть территорию страны.

"Правительство Португалии снова заявляет о своем жестком и решительном осуждении российской агрессии на территории Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, 5 апреля Эстония объявила, что высылает 14 сотрудников консульств России и закрывает генеральное консульство РФ в Нарве и Тарту.

Румыния объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте, а Словения сократит численность российской миссии на 33 человека.

За последние сутки ряд стран ЕС выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств, а Литва - и посла Российской Федерации.