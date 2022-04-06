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Латвия заморозила недвижимость россиян более чем на 100 млн евро
08:43 06.04.2022 |
Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро, однако ожидается, что она может возрасти.
Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Министр отметил, что замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.
Борданс сообщил, что при этом не представлена информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди этих активов могут быть различные опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство "должно позаботиться особым образом".
Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.
Министр юстиции отметил, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения - без увольнения работников и по возможности без потери стоимости активов.
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