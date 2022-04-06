Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире

Полиция Германии совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью Франкфуртской прокуратуры ликвидировали одну из крупнейших в даркнете торговых площадок Hydra Market. В результате были изъяты сервера и 543 биткоина, которые на данный момент эквивалентны $25 млн.

По оценкам правоохранителей, число пользователей Hydra достигало 17 млн человек, количество зарегистрированных продавцов - 19 тыс. Что интересно, в основном клиентами «Гидры» были жители России, Беларуси и других стран бывшего СССР. Маркетплейс начал работу в 2015 году и был доступен в сети Tor.

Оборот маркетплейса за 2020 год составил порядка 1,23 млрд евро. На площадке продавались нелегальные вещества и препараты, поддельные документы, незаконно добытые данные и прочие цифровые услуги. Также в рамках Hydra работал «миксер» - сервис для маскировки операций с криптовалютами.

Уполномоченные ведомства Германии при участии коллег из США начали расследование деятельности Hydra в прошлом года. В результате рейда полиция нашла более 500 серверов нелегального маркетплейса в трёх дата-центрах. Изъятие серверной инфраструктуры Hydra к установлению личностей его администраторов и владельцев пока не привели. Расследование продолжается.

Что интересно, вскоре после сообщения немецкой полиции о ликвидации Hydra, министерство финансов США ввело санкции против даркнет-площадки Hydra Market.