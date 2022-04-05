США приостановили обмен налоговой информацией с Россией

Соединенные Штаты Америки приостановили обмен информацией с российскими налоговыми органами, чтобы усложнить сбор налогов в России.

Об этом сообщили агентству Reuters в Министерстве финансов США.

"Служба внутренних доходов США приостановила обмен информацией с российскими налоговыми органами, чтобы воспрепятствовать возможности Москвы взимать налоги и финансировать войну против Украины", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, которое было заключено 30 лет назад, Налоговая служба США (IRS) и Федеральная налоговая служба РФ сотрудничали с целью обмена информацией для содействия сбору налогов и обеспечения соблюдения налогового законодательства в обеих странах.

Министерство финансов США заявило, что не предоставляло российским властям никакой налоговой информации с момента начала российского вторжения в Украину 24 февраля, а заявление, обнародованное во вторник, официально оформляет приостановку.

"Это гарантирует, что Соединенные Штаты не предоставляют никакой информации, которая могла бы способствовать обогащению российского правительства путем сбора налогов или каким-либо образом способствовать преследованию российских диссидентов или нападению на украинских граждан или бизнес", - говорится в сообщении Минфина.