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Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
10:04 05.04.2022 |
Индийское правительство твёрдо намерено превратить страну в один из центров производства полупроводников в мире с учётом стремительного роста домашнего спроса. Власти обратились к Samsung Electronics с предложением построить завод по выпуску микрочипов в стране. Индия планирует привлекать полупроводниковых гигантов, обещая им значительные льготы.
По данным местных СМИ, в 2021 году правительство приготовило план стимулирования полупроводниковой отрасли на общую сумму $10 млрд. Ожидается, что потребление полупроводников в Индии вырастет с $21 млрд в 2019 году до $400 млрд в 2025 году - с соответствующими прогнозами выступили местные ассоциации KOTRA Mumbai Trade Center и India Electronics and Semiconductor Association (IESA).
На данный момент известно, что рынок разработки чипов вырос в Индии с $14,5 млрд в 2015 году до $52,6 млрд в 2020. При этом в стране слишком мало заводов для их самостоятельного выпуска.
Samsung Electronics зашла на индийский рынок в 1995 году. Корейский техногигант выпускает здесь бытовую технику, включая холодильники и даже современные OLED-телевизоры. Тем не менее в стране нет ни одного предприятия Samsung по выпуску полупроводников - в стране просто отсутствуют значимые преимущества в сравнении с США или Китаем, где инфраструктура развита намного лучше.
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