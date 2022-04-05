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США не разрешат России проводить выплаты по долгу с американских счетов – медиа
09:49 05.04.2022 |
Министерство финансов США не разрешит России проводить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Минфин США не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan проводить последние купонные выплаты по суверенным облигациям.
Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные платежи из России, направляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.
Представитель министерства финансов США также подтвердил, что некоторые платежи больше не разрешены.
"Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом", - сказал представитель Минфина США.
России, у которой есть в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов, до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Но теперь все усложняется, пишет Reuters.
Если Россия не произведет какой-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет означать дефолт.
Хотя Россия не может получить доступ к международным рынкам заимствований из-за санкций Запада, дефолт лишит ее доступа к этим рынкам до тех пор, пока кредиторы не получат деньги, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут урегулированы.
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