Испания арестовала яхту близкого к Путину российского олигарха Вексельберга

Полиция Испании совместно с Федеральным бюро расследований США арестовали яхту Tango, принадлежащую подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Национальная гвардия Испании, передает АР.

Испанская гражданская гвардия и федеральные агенты США высадились на 78-метровую яхту Tango в гавани Марина-Реал в порту Пальма-де-Майорка, столицы испанских Балеарских островов в Средиземном море.

Министерство юстиции США, получившее ордер от федерального судьи в Вашингтоне, утверждает, что яхта должна быть конфискована за нарушение законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях.

По данным специализированного сайта Superyachtfan.com, 78-метровая яхта стоит около $120 млн.

Миллиардер украинско-еврейского происхождения, Виктор Вексельберг, возглавляет московскую Renova Group - конгломерат, включающий металлы, добычу, технологии и другие активы. Бизнесмен заработал свое состояние, инвестируя в алюминиевую и нефтяную промышленность.

Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести бизнес с ним и их организациями.

Отмечается, что правительство США впервые захватило яхту олигарха с тех пор, как генпрокурор Меррик Гарленд и министр финансов Джанет Еллен собрали группу REPO для применить санкции к российским олигархам близким к Путину.