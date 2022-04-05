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Испания арестовала яхту близкого к Путину российского олигарха Вексельберга
09:16 05.04.2022 |
Полиция Испании совместно с Федеральным бюро расследований США арестовали яхту Tango, принадлежащую подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Национальная гвардия Испании, передает АР.
Испанская гражданская гвардия и федеральные агенты США высадились на 78-метровую яхту Tango в гавани Марина-Реал в порту Пальма-де-Майорка, столицы испанских Балеарских островов в Средиземном море.
Министерство юстиции США, получившее ордер от федерального судьи в Вашингтоне, утверждает, что яхта должна быть конфискована за нарушение законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях.
По данным специализированного сайта Superyachtfan.com, 78-метровая яхта стоит около $120 млн.
Миллиардер украинско-еврейского происхождения, Виктор Вексельберг, возглавляет московскую Renova Group - конгломерат, включающий металлы, добычу, технологии и другие активы. Бизнесмен заработал свое состояние, инвестируя в алюминиевую и нефтяную промышленность.
Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести бизнес с ним и их организациями.
Отмечается, что правительство США впервые захватило яхту олигарха с тех пор, как генпрокурор Меррик Гарленд и министр финансов Джанет Еллен собрали группу REPO для применить санкции к российским олигархам близким к Путину.
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