Группа конгрессменов призвала Байдена расширить поставки оружия в Украину

Группа из 44 представителей Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США в понедельник, 4 апреля, обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом отреагировать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского и расширить поставки вооружений его стране.

Инициаторами обращения, опубликованного, в частности, на сайте конгрессмена-демократа Энди Кима, стали сам Ким, его товарищ по партии Джейсон Кроу, а также республиканец Питер Мейджер. Среди подписавшихся под этим письмом - члены комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, разведке и иностранным делам, а также представители комитета по делам Украины.

Конгрессмены напоминают, что Украина уже называла основные типы вооружений, в которых она нуждается, и призывают поставить Киеву, кроме прочего, ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты. Также запрос законодателей включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin и беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета.

"Битва Украины за свободу и демократию - это битва, которую они должны выиграть. Украинцы могут победить, но в ближайшие месяцы им потребуется дополнительная поддержка, - сказал конгрессмен Кроу, комментируя обращение законодателей к Байдену. - Именно поэтому я выступаю с инициативой и вместе с коллегами прошу об увеличении военной поддержки для наших украинских братьев и сестер. Это переломный момент в битве за демократию, и мы должны победить".