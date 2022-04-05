Gazprom Germania передана под управление Федерального агентства ФРГ по сетям

Министерство экономики и защиты климата (BMWK) Германии временно назначило Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим группы Gazprom Germania. Как сообщили в ведомстве в понедельник, 4 апреля, компания управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому имеет огромное значение для газоснабжения.

Комментируя это решение, глава министерства Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что "организация доверительного управления служит для защиты общественной безопасности и порядка, а также обеспечения безопасности снабжения", отметив, что "безопасность поставок в настоящее время гарантирована". Согласно решению властей, доверительное управление BNetzA продлится до 30 сентября 2022 года.

Перевод активов не прошел

Ранее издание Der Spiegel рассказало о попытке руководства "Газпрома" спешно вывести часть активов берлинской "дочки" на малоизвестную компанию в Санкт-Петербурге. Как указано в пресс-релизе BMWK, министерству известно о непрямом приобретении Gazprom Germania российским компаниями "Палмэри" и "Газпром экспорт бизнес-сервисы". "Поскольку Gazprom Germania управляет критически важной инфраструктурой, каждое приобретение инвестором, не входящим в ЕС, должно быть одобрено BMWK", - отмечается в документе. Министерство сообщило, что такого согласия не давало, в частности, еще и по той причине, что неясно, кто "финансово и юридически стоит за двумя упомянутыми компаниями". Все юридические действия, связанные с приобретением активов считаются недействительными.

"Федеральное правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германии. Это также означает, что мы не подвергаем энергетическую инфраструктуру Германии произвольным решениям Кремля", - отметил Роберт Хабек.

1 апреля "Газпром" объявил, что прекратил участие в германской дочерней компании Gazprom Germania GmbH и одновременно отказался от всех принадлежащих немецкой "дочке" активов.

Базирующаяся в Берлине Gazprom Germania управляет несколькими крупными газохранилищами в ФРГ.