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Gazprom Germania передана под управление Федерального агентства ФРГ по сетям
08:25 05.04.2022 |
Министерство экономики и защиты климата (BMWK) Германии временно назначило Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим группы Gazprom Germania. Как сообщили в ведомстве в понедельник, 4 апреля, компания управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому имеет огромное значение для газоснабжения.
Комментируя это решение, глава министерства Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что "организация доверительного управления служит для защиты общественной безопасности и порядка, а также обеспечения безопасности снабжения", отметив, что "безопасность поставок в настоящее время гарантирована". Согласно решению властей, доверительное управление BNetzA продлится до 30 сентября 2022 года.
Перевод активов не прошел
Ранее издание Der Spiegel рассказало о попытке руководства "Газпрома" спешно вывести часть активов берлинской "дочки" на малоизвестную компанию в Санкт-Петербурге. Как указано в пресс-релизе BMWK, министерству известно о непрямом приобретении Gazprom Germania российским компаниями "Палмэри" и "Газпром экспорт бизнес-сервисы". "Поскольку Gazprom Germania управляет критически важной инфраструктурой, каждое приобретение инвестором, не входящим в ЕС, должно быть одобрено BMWK", - отмечается в документе. Министерство сообщило, что такого согласия не давало, в частности, еще и по той причине, что неясно, кто "финансово и юридически стоит за двумя упомянутыми компаниями". Все юридические действия, связанные с приобретением активов считаются недействительными.
"Федеральное правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германии. Это также означает, что мы не подвергаем энергетическую инфраструктуру Германии произвольным решениям Кремля", - отметил Роберт Хабек.
1 апреля "Газпром" объявил, что прекратил участие в германской дочерней компании Gazprom Germania GmbH и одновременно отказался от всех принадлежащих немецкой "дочке" активов.
Базирующаяся в Берлине Gazprom Germania управляет несколькими крупными газохранилищами в ФРГ.
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