Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ

Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны «значительное число» сотрудников российского посольства в Берлине.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Анналены Бербок, пишет "Европейская правда".

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы должны опасаться подобных картин из многих других мест, оккупированных российскими войсками в Украине. Мы должны противостоять этой бесчеловечности силой нашей свободы и нашей человечности", - говорится в заявлении.

"Поэтому сегодня федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными особами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", - добавила Бербок.

В немецком МИДе не назвали конкретное число дипломатов, которых собираются выслать. По информации Spiegel, Германия вышлет 40 сотрудников российского посольства, они должны покинуть страну в течение 5 дней.

"Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами. Мы еще больше ужесточим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", - заявила Бербок.