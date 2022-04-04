Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 22:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Берлин ищет покупателя на немецкие активы «Газпрома», предлагает кредитную поддержку – СМИ
20:34 04.04.2022 |
Германия ищет покупателя для подразделения "Газпрома" в стране, предлагая государственные кредиты частным компаниям, желающим приобрести часть или весь бизнес.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Правительство Германии ведет переговоры с частными покупателями, заинтересованными в Gazprom Germania GmbH или в некоторых ее подразделениях, включая поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа Astora.
По словам источника, покупателям будут предложены гарантии и кредиты через государственного кредитора развития KfW IPEX-Bank. Германия не исключает национализации Gazprom Germania как крайнюю меру, хотя Берлин хочет найти другое решение.
В пятницу "Газпром" заявил, что больше не владеет дочерней компанией в Германии, также имеющей торговое подразделение в Великобритании и подразделения от Швейцарии до Сингапура.
По словам источника, Германия достигла неоднозначного прогресса в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов компании. Тем не менее, администрация канцлера Олафа Шольца не исключает возможности изъятия части компании как последней меры по обеспечению безопасности поставки.
Подразделение Astora эксплуатирует крупнейшее в Германии газохранилище в северном городе Реден в земле Нижняя Саксония.
По словам источника, Германия также рассмотрит возможность национализации бизнеса "Роснефти" в стране, если не будет найдено решение в частном секторе. На Rosneft Deutschland приходится примерно четверть германского нефтеперерабатывающего бизнеса.
Также Германия и Франция готовятся к потенциальному прекращению импорта российского газа в связи с требованием России платить за него в рублях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ
|Берлин ищет покупателя на немецкие активы «Газпрома», предлагает кредитную поддержку – СМИ
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|Китай планирует закупать российский СПГ с дисконтом
|Американская ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ»
Это интересно
|В Citibank оценили рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году
|Samsung и Western Digital попробуют вместе стандартизовать и внедрить технологии хранения данных следующего поколения
|Redmi K50 Pro на платформе Dimensity 9000 ворвался в рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
|Мaйнить Bitcoin более чем в тpи paзa дopoжe, чeм дoбывaть физическое зoлoтo
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только