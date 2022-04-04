ЕБРР остановил доступ РФ и Беларуси к своим ресурсам

"За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которое представляет 94,85% (!!!) голосов в капитале банка", – написал он в Facebook.
Шевалев отметил, что впервые за всю историю ЕБРР управляющие используют такой шаг.
"И ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение", – добавил Шевалев.
Он поблагодарил за содействие в принятии такого решения управляющего ЕБРР от Украины министру финансов Сергея Марченко, заместителю управляющего от Украины главу НБУ Кирилла Шевченко и министру иностранных дел Дмитрия Кулебу и их команды.
Как сообщалось, ЕБРР 28 марта уведомил, что находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске. Банк тогда вновь выразил свою поддержку Украине и напомнил, что уже согласовал первоначальный пакет помощи объемом EUR2 млрд Украине и ряду других государств, которые оказались затронуты войной.
ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года, однако до середины 2021 года был достаточно активен в Беларуси.