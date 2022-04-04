Польша усилила контроль грузовиков в Беларуси, очереди на границе до 80 часов

Польские пограничные службы проводят тщательный контроль выезжающих в Беларусь грузовиков, чтобы избежать вывоза товаров двойного назначения.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство PAP.

Решение об ужесточении контроля грузовиков приняли министры финансов и внутренних дел Польши.

"Все наши пограничные службы, пограничники и таможенники, очень тщательно проверяют каждое транспортное средство. Мы должны убедиться, что не перевозят они товары двойного применения. Каждый въезжающий на пункт пропуска грузовик подвергается очень тщательному контролю. Такое решение министра финансов и министра внутренних дел" - заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, отвечая на вопрос о возможности "итальянской забастовки" по транспортным средствам, следующим из Польши в Беларусь.

Он признал, что из-за таких тщательных проверок очереди достигают 80 часов.

"Это сложно, мы в условиях войны и должны тщательно проверить, что ни один товар, который Россия может использовать для ведения войны, не перевозится" - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что лучшим выходом было бы введение Евросоюзом экономической блокады России.

Напомним, в марте на польско-белорусской границе украинские и польские активисты, требующие полного запрета торговли с РФ, блокировали пересечение границы фурами с товарами, следующими в Беларусь и Россию.