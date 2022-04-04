Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британия будет строить новые АЭС, чтобы избавиться от зависимости от России
08:52 04.04.2022 |
Великобритания в скором времени озвучит амбициозные планы по строительству новых атомных электростанций.
Об этом заявил министр энергетики королевства Кваси Квартенг, передает The Sunday Telegraph.
По его словам, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года - очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность.
Уже на следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.
По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС.
Однако ключевые изменения ждут Британию в ближайшее десятилетие. До 2030 года будут выведены из строя все действующие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного поколения должна достичь 15-25%.
Как сообщается, курс к увеличению производства ядерной энергии станет частью значительного расширения производства собственной энергетики, принятого из-за действий РФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
|США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Американская ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ»
|ЕБРР остановил доступ РФ и Беларуси к своим ресурсам
|Польша усилила контроль грузовиков в Беларуси, очереди на границе до 80 часов
|В России цены на новые автомобили выросли на 40%
|Британия будет строить новые АЭС, чтобы избавиться от зависимости от России
|Талибы запретили выращивать мак в Афганистане
Это интересно
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны
|США смогут обеспечить себя литием за счёт геотермальных источников
|Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
|Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana