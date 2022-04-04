Британия будет строить новые АЭС, чтобы избавиться от зависимости от России

Великобритания в скором времени озвучит амбициозные планы по строительству новых атомных электростанций.

Об этом заявил министр энергетики королевства Кваси Квартенг, передает The Sunday Telegraph.

По его словам, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года - очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность.

Уже на следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.

По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС.

Однако ключевые изменения ждут Британию в ближайшее десятилетие. До 2030 года будут выведены из строя все действующие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного поколения должна достичь 15-25%.

Как сообщается, курс к увеличению производства ядерной энергии станет частью значительного расширения производства собственной энергетики, принятого из-за действий РФ.