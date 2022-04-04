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Талибы запретили выращивать мак в Афганистане
08:42 04.04.2022 |
Верховный лидер радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивание в стране мака. О его декрете в воскресенье, 3 апреля, сообщил представитель "Талибана" Сабиулла Муджахид. В случае нарушений предполагается уничтожать посадки и урожай, а виновным грозит наказание в соответствии с шариатом.
Кроме того, запрещается потребление, транспортировка, торговля, импорт и экспорт, а также производство любых наркотиков, в том числе, гашиша.
Афганистан - ведущий производитель опиума в мире
Афганистан является ведущим производителем опиума в мире. В опубликованном в ноябре докладе ООН афганские опиаты доминируют на международном черном рынке и снабжают восемь из десяти потребителей во всем мире.
При этом выращивание опиумного мака считается одним из основных источников дохода талибов, которые, как предполагается, с помощью торговли наркотиками финансировали захват власти в Афганистане в августе 2021 года. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в прошлом году оборот от торговли опиумом в Афганистане составил от 1,8 до 2,7 млрд долларов (1,6-2,4 млрд евро). Производство опиума составляет около 1/10 ВВП Афганистана.
Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году брало под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В сентябре талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства. Правительство талибов не признано ни одной страной мира.
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