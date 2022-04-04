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Президент Сербии Вучич лидирует на выборах в стране
08:11 04.04.2022 |
В Сербии после обработки более 82 процентов бюллетеней на парламентских выборах, проходивших в воскресенье, 3 апреля, коалиция под названием "Вместе мы можем все", возглавляемая правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) президента Александара Вучича, набирает 44,4 процента голосов.
По всей видимости, президентский пост сохранит и сам Вучич. На прошедших одновременно с парламентскими выборах он, по предварительным данным, получает 60,8 процента голосов. Его ближайший конкурент Здравко Понош к моменту публикации материала DW , после подсчета около 82 процентов бюллетеней, набирает 16,5 процента голосов.
Парламентские и президентские выборы в Сербии на фоне войны в Украине
Парламентские и президентские выборы в Сербии проходили на фоне войны, развязанной Россией в Украине. Агрессию Москвы в Украине решительно поддерживают многие сербы, а президент Вучич в ходе избирательной кампании пообещал "мир" и "стабильность". Такие важные прежде темы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли из-за войны на задний план.
Главный соперник Александара Вучича - бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, которого поддерживает проевропейская оппозиция. Эксперты, однако, полагают, что ему не удастся победить Вучича, который со времени избрания на пост президента в 2017 году консолидировал свою власть. Вучич фактически контролирует СМИ и государственные учреждения в Сербии.
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