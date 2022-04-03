Польша не против размещения у себя ядерного оружия США - Качиньский

Польша приветствовала бы 50-процентное увеличение численности американских войск в Европе.

Об этом заявил лидер правящей партии Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Welt, пишет "Европейская правда".

"Польша была бы рада, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 000 солдат до 150 000 в будущем из-за растущей агрессивности России. Из них 75 тысяч солдат должны быть размещены на восточном фланге, то есть на границе с Россией, 50 тысяч солдат - в Балтии и Польше", - сказал он.

Качиньский также упоминает о постоянном размещении ядерного оружия США в Восточной Европе: "В принципе, есть смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг", - говорит Качиньский, добавив, что инициатива должна исходить от Вашингтона.

Качинский также призывает к созданию нового командного центра НАТО в Польше.

"Мы хотели бы иметь в Польше крупное оперативное командование НАТО, такое как в Брюнссуме, откуда можно было бы планировать и проводить совместные операции, и нАТО пошлет Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке", - сказал он.

Напомним, Качиньский во время визита в Киев во вторник предложил направить в Украину миротворческую миссию.