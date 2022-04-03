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Австралия и Индия подписали промежуточное торговое соглашение
13:36 03.04.2022 |
Австралия и Индия подписали в субботу, 2 апреля, промежуточное соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает снятие тарифов на 85 процентов товаров из Австралии, экспортируемых в Индию, в том числе баранину, шерсть, уголь и медь, а также беспошлинную торговлю на австралийском рынке для 96 процентов товаров, ввозимых в страну из Индии.
Под соглашением единовременно поставили свои подписи министры торговли Австралии и Индии - Дэн Теан и Пиюш Гоял. При этом главы правительств стран - Скотт Моррисон и Нарендра Дамодардас Моди - наблюдали за церемонией в режиме видеосвязи.
Комментируя подписание соглашения о свободной торговле с Индией, премьер Австралии Моррисон назвал его "одной из самых крупных дверей, которые возможно было открыть". По словам политика, его государство и Индия являются "двумя динамично развивающимися региональными экономиками, аналогично мыслящими демократиями, работающими совместно на достижение общего блага". В свою очередь Моди расценил подписание договора о свободной торговле с Австралией как "поворотный момент".
Цель Канберры - войти в топ-3 торговых партнеров Индии
Целью Австралии является вхождение в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. По данным официальной Канберры, в 2020 году Индия занимала седьмую строчку в списке самых крупных торговых партнеров Австралии. Объем торговли между двумя странами составлял на тот момент 17,9 млрд долларов США (в пересчете 16,2 млрд евро).
Противовес Китаю
Обе подписавшие стороны являются членами альянса Quad с Соединенными Штатами и Японией, который рассматривается как противовес Китаю.
Сегодня отношения Австралии с Китаем переживают период охлаждения, хотя КНР и является самым крупным торговым партнером страны. Так, Канберра не хочет допускать компанию Huawei к развитию национальной сети стандарта 5G, а также настаивает на проведении независимого расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. В свою очередь Пекин наложил штрафные санкции на многие товары из Австралии.
Отношения между Индией и Китаем также переживают спад со времен стычки между военными обеих стран в Гималаях в 2020 году из-за спорного пограничного региона Аксайчин. Это столкновение стоило жизни как минимум четырем китайским и двадцати индийским солдатам.
Ожидается, что соглашение о свободной торговле в его окончательном варианте Австралия и Индия подпишут в конце текущего года.
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