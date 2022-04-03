Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва полностью прекратила импорт газа из России в ответ на ее требование об оплате поставок в рублях, сообщило министерство энергетики Литвы в субботу, 2 апреля. Это первая страна ЕС, которая пошла на такой шаг.

"Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", - говорится в сообщении. По данным оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, 2 апреля импорт российского газа для нужд страны по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВтч. Все потребности Литвы в газе удовлетворяются за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это поворотным моментом в истории энергетической независимости Литвы. "Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений",- заявил Крейвис.

Указ Путина о торговле газом за рубли

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из документа.

Несколькими днями ранее Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) 30 марта активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.