Финансовые новости
- |
- 02.04.22
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Доходы Ирака от экспорта нефти достигли максимума за 50 лет
20:45 02.04.2022 |
Доходы Ирака от экспорта нефти в марте достигли 11,07 млрд долларов США - максимального уровня за 50 лет - на фоне роста нефтяных цен из-за опасений дефицита предложения сырья на рынке после вторжения России в Украину. Как сообщило министерство нефти страны вечером в пятницу, 1 апреля, общий объем экспорта нефти из Ирака в прошлом месяце, согласно предварительным данным, составил 100 563 999 баррелей при выручке в 11,07 млрд долларов, что является "крупнейшей суммой, полученной с 1972 года".
Окончательные данные, как правило, не сильно отличаются от предварительных, отмечает агентство AFP со ссылкой на представителя министерства. В феврале доходы Ирака от экспорта нефти, составившего 3,3 млн баррелей в сутки, достигли восьмилетнего максимума на уровне 8,5 млрд долларов. Продажа нефти приносит более 90 процентов поступлений в бюджет страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
|Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба
|США идут на крупнейшее в истории распечатывание стратегического запаса нефти
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина денонсировала еще два соглашения с Россией и Беларусью
|Доходы Ирака от экспорта нефти достигли максимума за 50 лет
|В Британии заблокировали третий самолет, связанный с российскими олигархами
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
|ЕС готовит дальнейшие санкции против России, но не против энергосектора
|За две недели марта российскую «кровавую» нефть перевозили 116 танкеров из 19 стран
Это интересно
|Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
|Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM