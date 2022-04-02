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В Британии заблокировали третий самолет, связанный с российскими олигархами
20:32 02.04.2022 |
В Британии не разрешили вылетать еще одному самолету, предположительно связанному с российскими олигархами.
Как сообщает The Guardian, об этом заявил министр транспорта Грент Шаппс, пишет "Европейская правда".
"Мы не будем бездейственно наблюдать, как те, кто благодаря покровительству Путина зарабатывал миллиарды, беспроблемно живут своей жизнью, в то время как где-то убивают невинных людей", - прокомментировал он.
По его словам, самолет будет оставаться в аэропорту пребывания, пока британские чиновники убедятся, распространяются или нет на него санкционные ограничения, наложенные на все связанные с РФ самолеты.
В ведомстве отказались от комментариев о том, кому из олигархов может принадлежать самолет до завершения расследования.
В министерстве транспорта ранее сообщили об аресте двух самолетов, связанных с нефтяным олигархом Евгением Швидлером, партнером Абрамовича.
Напомним, 29 марта на пристани в Лондоне задержали элитную яхту стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Её формальный владелец не в санкционном списке, но реальный, фамилию которого пока не называют, спрятанный за серией компаний-прокладок.
Ранее The Guardian сообщали, что ряду самолетов подсанционных россиян по крайней мере первую неделю после начала полномасштабной войны удавалось пользоваться аэропортами ЕС и Британии, несмотря на санкции.
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