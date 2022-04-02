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ЕС готовит дальнейшие санкции против России, но не против энергосектора
16:15 02.04.2022 |
Европейский союз работает над дальнейшими санкциями в отношении России. Однако эти дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор, заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, блок из 27 стран столкнется с замедлением роста, вызванным войной России против Украины, но не с рецессией, добавил он, заявив, что прогноз роста в 4% слишком оптимистичен, и ЕС его не достигнет.
Отметим, ЕС ввел жесткие санкции против России после вторжения в Украину, однако эмбарго на российские нефть и газ так и не было одобрено.
Ранее член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что Германия должна немедленно ввести эмбарго на российский газ, несмотря на издержки. Она уверена, что главное сейчас - обрезать источник валюты для Кремля.
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